Ucraina: la comunità milanese ha ricevuto il saluto di pace dei musulmani durante la messa

- Oggi una delegazione di musulmani della moschea al-Wahid di Milano ha visitato i fedeli ucraini della vicina chiesa: "Agli ucraini in Italia il nostro sostegno e preghiere" il messaggio letto dall'imam Yahya Pallavicini, presidente della Coreis, alla fine della messa domenicale nel ringraziare per l'ospitalità in chiesa la comunità ucraina e il sacerdote don Krupa." Oggi siamo qui come musulmani della vicina moschea di via Giuseppe Meda 9 nella vicina chiesa di via Giuseppe Meda 50 a portare la nostra vicinanza alla comunità di famiglie cristiane Ucraine di Milano, a pregare per la salute e la vita dei vostri parenti e amici in Ucraina, a onorare il ricordo dei santi e dei defunti in Ucraina e a portarvi un saluto religioso e un simbolo di Pace. Abbiamo portato un'offerta di un dolce italiano, un centinaio di colombe da gustare nelle vostre case, con l'augurio che possa essere un piccolo conforto di fratellanza e vicinanza" ha detto l'imam. Al termine della celebrazione, la delegazione di musulmani milanesi della vicina moschea Al-Wahid ha lasciato in dono ai fedeli ucraini milanesi un centinaio di colombe come piccolo segno di fratellanza e vicinanza spirituale. (Com)