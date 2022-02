Agroalimentare: Coldiretti Lazio, Ue attacca carne e salumi, no a cibo sintetico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non solo vino, "l'Unione europea vuole cancellare anche la promozione di carne e salumi colpendo un settore da primato del Made in Italy agroalimentare, con la norcineria nazionale che offre lavoro a circa centomila persone e vale 20 miliardi". E' quanto denuncia in una nota la Coldiretti Lazio che fa riferimento al fatto che il Consiglio Ue Agricoltura e Pesca dei 27 Paesi ha posto all'ordine del giorno la presentazione e discussione di un documento congiunto sulla politica di promozione europea di Austria, Belgio, Bulgaria, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Spagna e Ungheria. "L'Italia –spiega nella nota il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri– sotto la spinta della Coldiretti, anima il fronte europeo di 12 Paesi, che si oppongono alla revisione dei prodotti ammessi alla promozione dell'Ue da parte della Commissione europea, che punta all'esclusione di alcuni settori", come appunto la carne, i salumi ed il vino, considerati pericolosi per la salute. (segue) (Com)