Agroalimentare: Coldiretti Lazio, Ue attacca carne e salumi, no a cibo sintetico (2)

18 ottobre 2021

- "Siamo soddisfatti del fatto che il Ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli abbia colto le nostre preoccupazioni -aggiunge Granieri- che insieme al consigliere delegato di filiera Italia Luigi Scordamaglia, ha inviato una lettera anche a diversi Commissari europei (tra cui il Commissario Gentiloni ed il commissario Woicjechowski) e agli eurodeputati, in cui si ribadisce la necessità di agire subito per scongiurare l'esclusione dai fondi della promozione di settori chiave del Made in Italy". Assistiamo alla demonizzazione di bistecche, braciole, prosciutti, salami, mortadelle, che hanno dietro milioni di lavoratori europei. "Questo coincide in maniera evidente con la propaganda del passaggio a una dieta unica mondiale, dove il cibo sintetico si candida a sostituire qu​ello naturale. Non lo possiamo accettare", sottolinea Granieri. (segue) (Com)