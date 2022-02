Agroalimentare: Coldiretti Lazio, Ue attacca carne e salumi, no a cibo sintetico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta infatti di una profonda contraddizione che colpisce le piccole tipicità tradizionali, che hanno bisogno di sostegni per farsi conoscere sul mercato e che rischiano, invece, di essere condannate all'estinzione. La "carne Frankenstein", ottenuta in laboratorio da cellule in vitro, è stata beneficiata da ingenti risorse pubbliche, concesse dalla stessa Unione Europea, a favore di aziende private. Dietro il business della carne in provetta - secondo la Coldiretti - si nascondono rilevanti interessi economici e speculazioni internazionali, dirette a sconvolgere il sistema agroalimentare mondiale e a minare le basi della dieta mediterranea, che l'Unione Europea a parole difende. (segue) (Com)