Agroalimentare: Coldiretti Lazio, Ue attacca carne e salumi, no a cibo sintetico (4)

- Il giusto impegno della Commissione Europea per tutelare la salute dei cittadini, secondo la Coldiretti, non può tradursi in decisioni semplicistiche, che rischiano di criminalizzare ingiustamente singoli prodotti indipendentemente dalle quantità consumate. "L'equilibrio nutrizionale – precisa Coldiretti Lazio – va infatti ricercato tra i diversi cibi consumati nella dieta giornaliera e non certo condannando lo specifico prodotto. L'Italia è il Paese più ricco di piccole tipicità territoriali con il rischio di danneggiare prodotti dalla tradizioni secolari - conclude Granieri - come quelli dalla nostra regione, con un impatto devastante sull'economia, sull'occupazione, sulla biodiversità e sul territorio, dove quando una stalla chiude si perde un intero sistema fatto di animali, di prati per il foraggio, di prodotti tipici e soprattutto di persone impegnate a combattere, spesso da intere generazioni, lo spopolamento e il degrado". (segue) (Com)