Ucraina: ministro Esteri Kuleba, pronti ad affrontare minaccia russa come 80 anni fa con Hitler

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ucraina ha già affrontato questo tipo imponente "di minaccia, 80 anni fa" contro la Germania nazista e "oggi ci troviamo di nuovo al confronto con questo pericolo”. Questo uno dei passaggi salienti della conferenza stampa in videocollegamento di oggi del ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba di oggi pomeriggio per chiarire, come lui stesso ha dichiarato, alcuni punti fondamentali per la comprensione della situazione. Kuleba ha iniziato paragonando il presidente russo, Vladimir Putin, ad Adolf Hilter. Poi il capo della diplomazia di Kiev ha fatto un punto del conteggio dei morti che, a dire di Kiev, sarebbe nettamente sfavorevole per i russi, che al momento avrebbero oltre 4 mila caduti, centinaia di soldati catturati e decine di mezzi distrutti. “Nessun obiettivo strategico annunciato dal Cremlino è stato raggiunto: volevano raggiungere Kiev con un 'blitzkrieg' e non ci sono riusciti, volevano conquistare le città più popolosa e non ce l’hanno fatta, volevano che sfiduciassimo il governo e neanche questo è accaduto. Finora per i russi è una disfatta totale", ha sottolineato. Il ministro ha poi spiegato che nessuna, e quindi neanche Kharkiv, città ucraina è attualmente sotto il controllo russo. “Esprimiamo grande preoccupazione - ha continuato il ministro -, per la presenza dell’Esercito russo nei pressi dei depositi di scorie nucleari di Chernobyl e chiediamo l’intervento di tecnici internazionali e il ritiro immediato delle forze armate da quella zona”. Del resto “anche la raffineria colpita nella zona di Vasylkiv, 40 km a sud di Kiev, costituisce una catastrofe ambientale di ingenti proporzioni e le truppe russe non si sono fatte scrupoli a colpirla”, ha proseguito. (segue) (Kiu)