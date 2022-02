Ucraina: ministro Esteri Kuleba, pronti ad affrontare minaccia russa come 80 anni fa con Hitler (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima di passare alle domande il ministro ucraino ha ringraziato tutti i Paesi che stanno supportando l’Ucraina, “dal profondo del nostro cuore” ha aggiunto “non lo dimenticheremo mai”. Contemporaneamente, il ministro ha puntato il dito contro quelli che intendono mitigare le sanzioni a Mosca, contro chi “con la mano sinistra firma le sanzioni, mentre con la destra le rende inutili e continua a commerciare con la Russia”. Ebbene, “quei commerci sono fatti con il nostro sangue, sappiatelo”. “La storia vi giudicherà, come ha fatto con quelli che agirono come voi in passato, se continuerete a sostenere il regime del pazzo Putin”, ha evidenziato Kuleba che non ha esitato a definire Putin e i suoi uomini “criminali di guerra” che “quando tutto questo finirà saranno portati davanti ai tribunali internazionali e giudicati come tali”. “Non avremo pace finché non saranno tutti condannati e arrestati”, ha rimarcato.. (segue) (Kiu)