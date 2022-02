Ucraina: ministro Esteri Kuleba, pronti ad affrontare minaccia russa come 80 anni fa con Hitler (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Particolare rilevanza è stata data alla creazione delle “brigate internazionali” che il governo ucraino ha istituito con decreto presidenziale in modo da “permettere alle diverse centinaia di persone che ci chiedevano ogni giorno di poter venire ad aiutarci nella lotta avessero la possibilità di farlo”. Il ministro ha spiegato che basterà rivolgersi alle ambasciate o ai consolati per avere tutte le informazioni necessarie, saranno inoltre attivate tutte le procedure possibili per aiutare i volontari a raggiungere il territorio ucraino (considerata l’assenza di voli). “Putin ha chiuso la porta a ciò che il suo predecessore Ivan il grande aveva fatto 300 anni fa, ovvero aprirsi all’Europa”. Per questo il governo ucraino chiede che sia sospeso il rilascio di visti ai cittadini russi, che si incrementino le sanzioni, che si istituisca un embargo sul petrolio e il gas prodotti in Russia e che si continui “sulla strada già intrapresa da molti”, ovvero quella del blocco dell’economia russa, “finché il territorio ucraino non sarà liberato interamente dalle forze di occupazione”. “Bisogna colpire la Russia con più durezza e bisogna farlo ora, è una questione di ore, non di giorni” ha affermato ancora Kuleba. “Noi, qui in Ucraina sacrifichiamo le nostre vite ogni minuto in questi giorni, stiamo facendo la nostra parte a costo della vita, voi (gli stati europei, ndr) cercate di fare la vostra. In definitiva ho solo una richiesta: copriteci le spalle; fermiamo Putin, fermiamo la guerra", ha proseguito. “Non ci sono mezze misure possibili al momento, solo l’isolamento totale della Russia può far capire al governo di Mosca in cosa si sono messi iniziando questa guerra”, ha detto ancora. (segue) (Kiu)