Ucraina: ministro Esteri Kuleba, pronti ad affrontare minaccia russa come 80 anni fa con Hitler (4)

- Avviandosi alla conclusione, Kuleba ha enumerato una lista delle armi e degli equipaggiamenti militari di cui l’Ucraina avrebbe bisogno: artiglieria pesante, leggera, sistemi anti missili, anti-aerei, anti-tank, munizioni e ogni tipo di supporto logistico. “È ovvio che l'obiettivo della Russia è distruggere l'Ucraina ma noi non cadremo, noi non ci arrenderemo, questa è una guerra del popolo, siamo determinati a ricacciare Putin indietro, siamo pronti a vincere”, ha chiarito. Rispetto ai negoziati di pace, Kuleba ha dichiarato: “Primo: non pensate a tutto ciò dal punto di vista di cosa l'Ucraina è disposta a fare (...) fino allo scoppio della guerra la Russia non voleva neanche parlare con le nostre delegazioni, ora che stanno stentando nella loro avanzata vogliono parlare. Quindi il fatto che la Russia sia pronta a discutere è già una vittoria per l'Ucraina”. E ha poi chiarito: “Oggi il nostro presidente Zelensky ha parlato con il presidente bielorusso Lukashenko, i due hanno concordato che nessuna azione sarà intrapresa dai militari bielorussi finché non si terrà quest’incontro”. Gli ucraini, ha spiegato Kuleba, hanno bisogno di difendere il confine nord e non possono permettersi una nuova avanzata. “Dobbiamo proteggerci, andremo lì per ascoltare e dire cosa pensiamo di questa guerra e di ciò che la Russia ha fatto. Ma fino a quel momento continueremo a difenderci, non ci fermeremo”. (segue) (Kiu)