Ucraina: ministro Esteri Kuleba, pronti ad affrontare minaccia russa come 80 anni fa con Hitler (5)

- In conclusione, secondo Kuleba, la minaccia di convocare il tavolo per gli armamenti nucleari da parte di Putin è un modo per spaventare gli ucraini e il mondo. “Non può essere casuale che la dichiarazione sia stata rilasciata subito dopo che avevamo concordato l’incontro diplomatico. Putin vuole metterci pressione ma, lo dico chiaramente: usare le armi atomiche sarebbe una catastrofe immane per il mondo, ma noi non ci arrenderemo neanche in quel caso”.“Dateci le armi al più presto”, ha dichiarato il capo della diplomazia di Kiev prima che la connessione fosse interrotta “non perché si tratta di vincere o perdere, noi prevarremo, sono sicuro di questo perché siamo dalla parte giusta". "Il punto è quante vite riusciremo a salvare e vogliamo salvarne il più possibile”, ha concluso. (Kiu)