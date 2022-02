Viabilità: Aspi, su A9 Lainate - Chiasso chiusa entrata Fino Mornasco per elicottero precipitato, due i feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attraverso una nota, la società Autostrade informa che poco prima delle ore 16 sull'A9 Lainate – Chiasso è stata chiusa l'entrata di Fino Mornasco in entrambe le direzioni e l'uscita per chi proviene da Como, a causa di un elicottero privato caduto in corrispondenza dello svincolo di entrata in direzione Milano. Nell'incidente, le due persone che si trovavano a bordo dell'elicottero sono rimaste ferite. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 2° Tronco di Milano. Attualmente non si registrano turbative al traffico. Agli utenti si consiglia di utilizzare alternativamente gli svincoli di Lomazzo Nord e Como Centro. (Com)