Ucraina: ministra Esteri britannica prima di G7, pressioni per ulteriori misure contro Mosca

- La ministra degli Esteri britannica Liz Truss ha dichiarato che farà pressioni per ulteriori sanzioni contro la Russia, in particolare tagliando le forniture di petrolio e gas, in un incontro con le sue controparti nel gruppo dei Paesi del G7. "Non finisce qui", ha detto Truss all’emittente britannica “Times Radio” riferendosi alla mossa dell'Occidente di bloccare l'accesso di alcune banche russe al sistema di pagamento internazionale Swift. "Oggi ho un incontro con le mie controparti del G7, farò pressioni per un ulteriore inasprimento delle misure contro la Russia, incluso in particolare l'accesso al petrolio e al gas russi", ha detto, avvertendo i leader russi che potrebbero essere perseguiti per crimini di guerra.(Rel)