- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, non crede in un "esito positivo" dei negoziati con la Russia. "Ma lasciamoli provare, in modo che nessun cittadino ucraino dubiti che io, come presidente, ho cercato di fermare la guerra quando c'era ancora una possibilità, per quanto piccola", ha detto Zelensky in un video apparso sui suoi canali social. (Kiu)