Ucraina: von der Leyen, Ue accoglierà a braccia aperte i profughi

- L’Unione europea accoglierà “a braccia aperte” i profughi in fuga dal conflitto in Ucraina. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso di una conferenza stampa a Bruxelles. “Saranno benvenuti e proseguiremo ogni sforzo con ogni euro per accoglierli”, ha aggiunto. Von der Leyen ha poi lodato il “coraggio e la leadership” del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, oltre al “coraggio” del popolo ucraino definito “senza precedenti” e di “grande ispirazione per tutti noi”.(Beb)