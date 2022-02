© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il quotidiano bollettino diramato da Regione Lombardia sulla diffusione del Covid-19 sono 3.332 i nuovi casi positivi. Calano i ricoverati in terapia intensiva (-1), per un totale di 97; 1.059 i pazienti ricoverati non in terapia intensiva (-45). Aumentano i decessi (+43), per un totale complessivo di 38.580. (Rem)