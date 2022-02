Ucraina: Rojc (Pd), imbarazzante ambiguità Salvini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- "L'ambiguità di Salvini nei confronti di Putin è imbarazzante per l'Italia e non rende onore a quanti si stanno organizzando in queste ore per accogliere i profughi ucraini. Sono persone che scappano dalla guerra ma che vogliono poter tornare in una terra libera, non schiacciata dai tank russi. E a queste persone, magari a tante donne con i loro uomini al fronte cosa diremo? Per far tacere le armi non basta sperare e talvolta nemmeno pregare, viene il momento in cui si deve agire, per poter cominciare a parlare. E questo sta facendo l'Europa, per la prima volta e per una giusta causa". Lo afferma la senatrice Tatjana Rojc (Pd), replicando al leader della Lega Matteo Salvini, il quale ha detto che "quando le armi taceranno, si parlerà". (Rin)