- Auguri al valoroso e amatissimo corpo nazionale dei Vigili del fuoco, dal 1939 in prima linea nell’emergenza, al servizio della comunità. Lo scrive su Twitter il sottosegretario all’Interno, Carlo Sibilia. “83 anni di efficienza, professionalità e modernità”, prosegue. “Stare al vostro fianco e contribuire è per me un onore. Ad maiora, semper”, conclude. (Rin)