Ucraina: ministro Esteri Kuleba, innalzare le pressioni contro Putin

- L'Ucraina chiede di innalzare al massimo livello le pressioni contro la Russia di Vladimir Putin. Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, in una conferenza stampa trasmessa online su Facebook. "Sanzioni e azioni devono essere innalzate, la pressione deve essere innalzata", ha detto il ministro precisando che la Russia non dà segni di voler interrompere il conflitto. "Colpite la Russia più duro e adesso. È questione di ore e non giorni", ha detto Kuleba lanciando un appello ai Paesi che dei dubbi circa le sanzioni da applicare. "Non sarò diplomatico. Smettere ora, smettete di commerciare con il sangue degli ucraini", ha detto Kuleba aggiungendo che coloro che non vogliono fermare Putin con le sanzioni saranno giudicati dalla storia come "traditori dell'umanità". (segue) (Rum)