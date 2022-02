Ucraina: ministro Esteri Kuleba, innalzare le pressioni contro Putin (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kuleba ha poi chiesto che la Russia venga disconnessa dal sistema bancario di codificazione Swift "alla massima estensione". "Basta giochi sul nostro sangue, fermiamo Putin", ha detto aggiungendo che occorre anche sanzionare direttamente la Banca centrale russa. Kuleba ha infine chiesto un embargo su gas e petrolio russi. Il ministro ha infine detto che l'obiettivo di Putin è distruggere l'Ucraina come Stato. "Non è una guerra fra due Stati, è la guerra di Putin contro il popolo ucraino", ha aggiunto il ministro. Kuleba ha infine fatto appello per aiuti in armi per l'esercito ucraino e a chi voglia unirsi nella battaglia ucraina per la difesa del proprio territorio. (Rum)