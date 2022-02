© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Afghanistan la situazione era diversa, il Paese era attraversato dal terrorismo, ma è stato abbandonato per errori storici e le forze armate afghane hanno perso coraggio e speranza". Lo ha detto il generale Claudio Graziano, presidente del Comitato militare dell'Unione europea, ospite di "Mezz'ora in più" su Rai3. "Se la guerra si protraesse l'Europa non potrebbe abbandonare l'Ucraina", ha aggiunto. (Rin)