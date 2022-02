San Siro: Bolognini (Lega), stop nuovo stadio danno enorme per Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora una volta, la realizzazione del nuovo stadio a San Siro, fortemente voluto da Inter e Milan, ha subito uno stop e si trova oggi in una fase di stallo che rischia di allungare i tempi e affossare il progetto e questa situazione ha spinto le due società a guardare con interesse anche ai comuni di Sesto San Giovanni, Segrate e San Donato per la realizzazione del nuovo stadio. E sarebbe veramente assurdo se lo stadio di Inter e Milan non fosse più a Milano". Lo dichiara in una nota Stefano Bolognini, commissario provinciale di Milano della Lega Salvini Premier. "La giunta comunale - prosegue Bolognini - deve mettere da parte le ideologie e decidere velocemente di realizzare il nuovo stadio o si rischia che Inter e Milan vadano altrove e Milano perda l'occasione di avere finalmente uno stadio moderno come i principali club europei. Per la nostra città sarebbe un danno d'immagine e di indotto incalcolabile". "Il sindaco Sala - conclude - non può più perdere tempo e deve dire una volta per tutte se vuole il nuovo stadio a Milano oppure no". (Com)