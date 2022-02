Ucraina: ministro Esteri turco Cavusoglu, attueremo disposizioni Convenzione di Montreux

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione in Ucraina si è trasformata in una “guerra” e la Turchia attuerà in modo trasparente tutte le disposizioni della Convenzione di Montreux. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu, auspicando che i colloqui tra Ucraina e Russia possano concludersi con un cessate il fuoco. “Abbiamo trasportato 870 cittadini turchi in Polonia con alcuni autobus”, ha proseguito il ministro, secondo il quale erano presenti 6.500 cittadini che volevano essere evacuati. "È molto rischioso cercare di evacuare i nostri cittadini da alcune città in questo momento", ha affermato Cavusoglu. (Tua)