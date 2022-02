Ucraina: Johansson, 300 mila profughi arrivati in Ue, serve protezione temporanea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 300 mila i profughi ucraini arrivati fino ad ora in Unione europea. Lo ha detto la commissaria europea, Ylva Johansson, in arrivo a Bruxelles per il Consiglio Affari interni straordinario dell'Ue. Johansson ha aggiunto che l'Europa deve prepararsi ad un numero maggiore di arrivi di cittadini ucraini in Europa. "Dobbiamo fare i conti con milioni di profughi dell'Ucraina", ha aggiunto. Secondo Johansson ai rifugiati dovrebbe essere concesso lo status di protezione temporanea auspicando che tutti gli Stati membri siano "pronti ad accettare" questa proposta.(Beb)