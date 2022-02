Carceri: Sarti (M5s), preoccupati per nomina Dap

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo preoccupazione per le indiscrezioni che vedrebbero Carlo Renoldi come prossimo capo del dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria (Dap, ndr)". Lo afferma la deputata del Movimento cinque stelle, membro della commissione giustizia, Giulia Sarti. "Ferma restando la centralità della tutela dei diritti di tutti i detenuti, così come vuole la nostra Costituzione - prosegue - siamo pienamente coscienti dell’importanza, imprescindibile, del circuito del 41 bis che ha consentito al nostro Paese passi in avanti nella lotta alla mafia e al terrorismo impensabili fino a qualche decennio fa". (segue) (Rin)