Carceri: Sarti (M5s), preoccupati per nomina Dap (2)

- "Per questo siamo preoccupati della scelta, seppur legittima, di una personalità che, più volte, si è espressa in maniera contraria al 41 bis arrivando a bollare l’antimafia come 'arroccata nel culto dei martiri'. Chiaramente - conclude - non c’è nulla di personale nei confronti del magistrato e non ci permettiamo di giudicare la sua professionalità. Ma ribadiamo la nostra preoccupazione e, nell’anno in cui ricorderemo il trentennale delle stragi di Capaci e via D’Amelio, mentre il Parlamento è impegnato a legiferare sull’ergastolo ostativo, era l’ultima cosa che ci saremmo aspettati". (Rin)