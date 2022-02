Milano: Buscemi, domani Consiglio comunale dedicato a iniziativa politica di gruppi, consigliere e consiglieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proposte delle consigliere e dei consiglieri e gli interventi liberi sui temi politici locali e nazionali sentiti dall'aula, mozioni e ordini del giorno saranno al centro del programma del Consiglio comunale di domani, lunedì 28 febbraio, che si riunirà a Palazzo Marino alle 16.30. "Credo che sia giusto dedicare delle sedute all'iniziativa dei gruppi, delle consigliere e dei consiglieri - afferma in una nota la presidente Elena Buscemi -. Quando è possibile, è bene che l'aula discuta e si confronti in maniera costruttiva sugli argomenti ritenuti dalle rappresentanti e dai rappresentanti dei cittadini più importanti per la città". La seduta si aprirà con la prima ora di interventi liberi, seguiranno le mozioni e gli ordini del giorno, presentati di seguito. In chiusura un riconoscimento di debiti fuori bilancio e la delibera sulle "Commissioni dei mercati all'ingrosso Ortofrutticolo, Ittico, Floricolo, Carni. Designazione di tre Consiglieri comunali per ogni commissione". (Com)