- Gli Stati "possono supportare militarmente l'Ucraina in termini di mezzi. Serve legittimazione internazionale per mandare soldati, non è nella struttura dell'Unione europea". Lo ha chiarito il generale Claudio Graziano, presidente del Comitato militare dell'Unione europea, ospite di "Mezz'ora in più" su Rai3. (Rin)