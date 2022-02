Milano: De Corato, vengano riportati in città i militari di "Strade sicure"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In una nota la Questura di Milano sui controlli svolti sabato sera nella zona della movida tra piazza Gae Aulenti/corso Como e corso Garibaldi, ha dichiarato che c'è stata 'una generale avversione all'operato delle forze dell'ordine, sfociata in alcune occasioni in reazione violenta'. Non bisogna sorprendersi, è da tempo che lo denuncio. Questi malviventi non hanno nulla da perdere e commettono ogni tipo di reato in città senza preoccuparsi delle conseguenze e anche aggredendo le forze dell'ordine". Lo dichiara in una nota l'assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale in Lombardia, Riccardo De Corato. "La zona di Porta Venezia è diventata un'enclave di delinquenti: dopo l'89enne aggredita per strada in pieno giorno senza alcun motivo, negli ultimi giorni si sono verificati ancora borseggi e rapine per mano di stranieri- aggiunge De Corato - I controlli della polizia hanno portato all'arresto di sei persone, otto denunce e 400 identificazioni. Possesso di sostanze stupefacenti, di armi da taglio, oltre a rapine sono i reati individuati. In particolare, un ventenne e tre minorenni che hanno rapinato un 19enne in largo La Foppa minacciandolo con un coltello". "E' questa la Milano in cui vogliono vivere i milanesi? È necessario che vengano rimessi per le strade della città i militari di 'Strade Sicure'. Ricordo che con il centrodestra erano 436, ridotti poi ad un centinaio dal centrosinistra. Soldati, peraltro, già disponibili presso la caserma Santa Barbara in piazzale Perrucchetti", conclude De Corato. (Com)