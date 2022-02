Covid: Moratti, chiude centro vaccinale drive through di Trenno, grazie a Asst Santi Pietro e Carlo ed Esercito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È un fine settimana decisamente significativo nella lunga battaglia contro il Covid. Oltre alla prossima chiusura dell'ospedale in Fiera, prevista per martedì 1 marzo, e all'arrivo del vaccino Novavax la cui somministrazione inizierà domani in 16 centri vaccinali, si chiude anche l'attività del centro vaccinale drive through di Trenno a Milano". Lo annuncia su Facebook la vicepresidente e assessore al welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti. "Un'attività preziosa, caratterizzata dalla proficua e collaudata collaborazione tra l'Asst Santi Paolo e Carlo e l'esercito. Grazie a tutti i nostri operatori, al colonnello Fabio Zullino, a tutti i militari e volontari impegnati nel centro in questi mesi" aggiunge Moratti. (Rem)