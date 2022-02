Iraq: prevista giovedì 3 marzo sessione parlamentare per formazione commissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È prevista per il prossimo giovedì 3 marzo la sessione del Parlamento iracheno volta alla formazione delle commissioni dell'organo legislativo di Baghdad. Lo ha riferito l'agenzia di stampa irachena "Shafaq", citando fonti anonime interne al parlamento di Baghdad. A inizio mese, la presidenza del parlamento aveva optato per rimandare la formazione delle commissioni fino alla nomina del nuovo presidente della Repubblica dell'Iraq. Da quanto emerso, vista la fase di stallo politico che sta caratterizzando le trattative tra i vari partiti per l'elezione del capo dello Stato, la presidenza del parlamento avrebbe deciso di procedere alla nomina dei capi commissione ad interim: i deputati eletti più anziani di ciascun blocco svolgeranno le mansioni di presidenti delle varie commissioni fino a quando non verrà nominato il presidente della Repubblica e non sarà possibile procedere alla formazione delle commissioni definitive. Le commissioni parlamentari, in Iraq, sono solitamente divise tra i blocchi parlamentari in maniera proporzionale.(Res)