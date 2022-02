Ucraina: fonti russe, delegazioni negoziali arrivate al confine bielorusso-ucraino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I negoziati tra Russia e Ucraina previsti al confine bielorusso-ucraino non sono ancora iniziati ma le delegazioni sono già arrivate nel luogo prefissato. Lo riferisce l'agenzia di stampa russa "Tass" citando fonti del ministero degli Esteri russo. In precedenza il vice ministro dell'Interno ucraino Evgeny Yenin ha dichiarato che i primi colloqui tra le delegazioni di Russia e Ucraina inizieranno domani mattina. "I politici hanno concordato che la delegazione ucraina incontrerà la delegazione russa senza precondizioni al confine ucraino-bielorusso, vicino al fiume Pripyat", ha aggiunto Yenin. Il leader bielorusso Aleksandr Lukashenko "si è assunto la responsabilità di garantire che tutti gli aerei, elicotteri e missili di stanza sul territorio bielorusso rimangano a terra durante il viaggio, l'incontro e il ritorno della delegazione ucraina", ha continuato. Il ministro ucraino degli Esteri Dmytro Kuleba ha invece precisato che la delegazione ucraina incontrerà quella russa per dei colloqui, che però non si terranno nella città di Gomel bensì in una località al confine ucraino-bielorusso. "Andiamo a vedere cosa dicono, andiamo per ascoltare e dire cosa pensiamo di questa guerra. Nel periodo che intercorre fra ora e il momento dei colloqui, Lukashenko ha assicurato Zelensky che le forze bielorusse non saranno più usate contro l'Ucraina. Fra adesso e l'avvio dei colloqui continueremo a difendere il nostro Paese contro le forze russe, e continueremo a sconfiggerli, non ci fermeremo. Non c'è niente di male nei colloqui, e se il risultato è la pace è un bene. Ma noi non ci arrenderemo, non daremo un centimetro del nostro territorio", ha detto Kuleba. (Kiu)