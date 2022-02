Roma: promette droga ad una ragazza e poi la violenta, 23enne in stato di fermo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 23enne romano è in stato di fermo di polizia per violenza sessuale aggravata. Il giovane ieri mattina, con la promessa di cedergli droga, avrebbe adescato una 25enne, anche lei romana, in piazzale Ezio Tarantelli. Poi, sotto la minaccia di una pistola risultata poi una riproduzione, l’ha costretta ad un rapporto sessuale. La ragazza ha poi denunciato l’accaduto e gli agenti del commissariato Spinaceto, hanno rintracciato il giovane sottoponendolo allo stato di fermo.(Rer)