- "Missione compiuta", annuncia su Facebook il senatore di Fratelli d’Italia, Giovanbattista Fazzolari dal confine tra Ungheria e Ucraina. "Tutta la notte in viaggio in direzione del confine ucraino, per recuperare mamme e bambini, parenti di amici. Prima che sia impossibile farlo. Nessun uomo, loro rimangono a combattere. Ora si torna in Italia", conclude. (Rin)