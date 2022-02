++Ucraina: capo delegazione russa, Kiev ha confermato svolgimento colloqui a Gomel++

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina ha confermato lo svolgimento dei colloqui con la Russia nella regione di Gomel, in Bielorussia: lo ha affermato il capo della delegazione russa Vladimir Medinskj secondo quanto riferisce l'agenzia russa "Tass". Secondo Medinskj, la Russia è pronta a negoziare la pace in qualsiasi momento. Il portavoce del Cremlino Dmitrj Peskov ha affermato che la parte russa è completamente preparata per i negoziati a Gomel, in Bielorussia. "La parte russa è completamente preparata per i negoziati nella regione di Gomel, in attesa degli ucraini", ha detto Peskov. In precedenza il capo delegazione Medinskj aveva annunciato che la Russia attenderà una risposta da Kiev in merito ai negoziati entro le 15 (13 ora italiana). "Aspettiamo la risposta della parte ucraina a conferma della propria decisione di partire per le trattative a Gomel. Non appena riceveremo questa conferma, ci trasferiremo immediatamente lì e incontreremo i nostri colleghi nelle trattative. Siamo per la pace. In caso di rifiuto di negoziare, tutta la responsabilità dello spargimento di sangue sarà dalla parte ucraina", aveva dichiarato Medinsky. (Rum)