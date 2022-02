Ucraina: ministra Difesa spagnola, invasione è atto di guerra che deve avere conseguenze legali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia è un "atto di guerra assolutamente inaccettabile che deve certamente avere conseguenze legali" rappresentando un'aggressione "senza precedenti" dalla Seconda guerra mondiale. Lo ha detto la ministra degli Esteri spagnola, Margarita Robles, in un'intervista al quotidiano spagnolo "El Pais", spiegando come tutto questo ha portato ad una "totale e radicale unità dei Paesi della Nato e dell'Ue che è anch'essa "senza precedenti". "Quello che è chiaro è che Putin non deve rimanere impunito e questo non può limitarsi alle sanzioni economiche, che spero saranno più categoriche se non ci sarà un ritiro", ha chiarito la ministra spagnola. Robles ha poi aggiunto che il presidente russo "ha giocato d'infedeltà" ed ha mostrato una "completa mancanza di principi" nelle trattative con la Nato e l'Ue quando aveva garantito che non aveva intenzione di attaccare l'Ucraina. "Penso che quando si è in un processo di dialogo come lo erano l'Ue e la Nato, e lui (Putin) sembrava accettare, si evita tutto ciò che potrebbe essere considerato una minaccia", ha detto Robles sul perché si è sostenuto sin dall'inizio che ci sarebbero state solo sanzioni economiche e non una risposta militare. Robles ha evidenziato come Il modo in cui ha avuto luogo il ritiro dall'Afghanistan è stato un "fallimento totale" e questo può aver fatto pensare al presidente Putin che la Nato sia debole e che ogni Paese "sarebbe andato per la sua strada", ma questo non si è verificato. "Penso che l'Ue e la Nato sono complementari. In contrasto con la debolezza mostrata in Afghanistan, stanno mostrando forza di fronte a Putin", ha evidenziato la ministra della Difesa di Madrid. (Spm)