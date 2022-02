Ucraina: Anpi, attacco a noi è attacco a movimento per la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'attacco all'Anpi è un attacco al movimento per la pace". Lo afferma il presidente nazionale dell'Associazione dei partigiani, Gianfranco Pagliarulo, commentando le polemiche che hanno coinvolto ieri l'Anpi a seguito di un commento sulla guerra in Ucraina. "Leggo oggi su alcuni giornali un insieme di fake news e di diffamazioni", prosegue Pagliarulo, che ricapitola poi, in un lungo comunicato, l’atteggiamento tenuto da Anpi in seguito allo scoppio della guerra: "Il 24 febbraio, poche ore dopo l'invasione russa, esce un comunicato che inizia così: 'La Segreteria nazionale dell'Anpi condanna fermamente l'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione Russa. È un atto di guerra che nega il principio dell'autodeterminazione dei popoli, fa precipitare l'Europa sull'orlo di un conflitto globale, impone una logica imperiale che contrasta col nuovo mondo multipolare, porta lutti e devastazioni'. Qualsiasi persona normale - sottolinea Pagliarulo - intende che l'Anpi condanna l'invasione senza se e senza ma. Il 22 febbraio - prosegue il presidente Anpi -, poche ore dopo il riconoscimento unilaterale del Donbass da parte di Putin, l'Anpi denuncia: 'Siamo a un passo dal baratro. A chi governa la Russia, gli Stati Uniti, l'Ucraina, i Paesi dell'Unione Europea, il nostro stesso Paese, chiediamo un atto di responsabilità e di saggezza. Prima che sia troppo tardi. Il delirio bellicista va sconfitto dalla forza tranquilla di Paesi e popoli'. Il riconoscimento dell'indipendenza del Donbass da parte della Russia - scriveva ancora Anpi - può portare il mondo a un passo dalla guerra ed è l'ultimo, drammatico atto di una sequenza di eventi innescata dal continuo allargamento della Nato ad est vissuto legittimamente da Mosca come una crescente minaccia". (segue) (Com)