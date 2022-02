Ucraina: Anpi, attacco a noi è attacco a movimento per la pace (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La pace - continua Pagliarulo - può vincere solo raffreddando le tensioni attuale col negoziato e la trattativa, e più in generale con una politica che garantisca la sicurezza dell'UE e della Federazione russa. Biden ha affermato ieri che l'alternativa alle sanzioni è la terza guerra mondiale. Le sanzioni sono probabilmente necessarie, ma ancor più probabilmente insufficienti. Se falliscono andiamo allegramente verso la guerra mondiale?. Siamo tutti uniti nel condannare aspramente l'invasione russa - evidenzia Pagliarulo -, ma c'è chi si mette l'elmetto e chi non se lo mette. L'Anpi e il movimento per la pace non se lo mettono, perché la guerra sarebbe una catastrofe per l'umanità. L'Italia deve stare lealmente e se necessario criticamente nella Nato. Ma le posizioni ‘fieramente atlantiste’ non aiutano. È difficile spegnere un fuoco versandoci sopra benzina. A ben vedere - conclude - la posizione dell'Anpi e del movimento per la pace è molto semplice: no all'aggressione, immediato ritiro delle truppe russe, immediato cessate il fuoco, negoziato internazionale. Qualcuno forse dimentica che l'Italia ripudia la guerra". (Com)