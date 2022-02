Ucraina: dall'Italia 110 milioni di euro per immediata assistenza finanziaria al governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha firmato oggi una delibera, del valore di 110 milioni di euro, per l’immediata assistenza finanziaria al governo ucraino. Lo rende noto la Farnesina in un comunicato. Lo stanziamento, nella forma di erogazione a dono, non è assoggettato a obblighi di rendicontazione da parte delle autorità beneficiarie, recita il testo della delibera. La donazione, si legge, avviene nel più breve tempo possibile sul conto corrente bancario delle competenti autorità dell’Ucraina direttamente a cura dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. (Com)