Ucraina: Vito (FI) su Papa, no a equidistanza, serve condannare aggressione Putin

- "No, mi spiace, non mi associo, come sta facendo praticamente tutta la politica italiana alle parole ed all'appello del Papa. 'Chi fa la guerra dimentica l'umanità' ha detto il Pontefice, giusto, ma dimentica anche lui di dire e di condannare chi sta facendo la guerra, Putin", sottolinea su Twitter il deputato di Forza Italia, Elio Vito, che aggiunge: "Non è l'ora dell'equidistanza ma della condanna dell'aggressione e della difesa dei valori di libertà, democrazia, pace. D'altra parte questo atteggiamento della Chiesa non è solo nella storia, ma pure nell'attualità: si tratta con i dittatori, si combatte ddl Zan ed eutanasia". (Rin)