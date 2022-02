© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rapina in abitazione, ieri sera, in via Flaminia a Roma. Il titolare 50enne di un noto ristorante è stato sorpreso in casa da due malviventi che lo hanno immobilizzato. Mentre uno gli sfilava l’orologio Rolex che aveva al polso, un altro rovistando in casa si è impossessato di 500 euro. Poi i due si sono allontanati con un’auto. A soccorrere la vittima sono stati gli agenti del commissariato Flaminio. (Rer)