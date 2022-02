Sport: delegato Lazio, con manifestazione Basket unisce avanguardia per l'inclusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con Il Basket Unisce una manifestazione all'insegna dello sport, dell'inclusione e della scuola grazie al bando regionale Vivi lo sport in collaborazione con il Cip che ha finanziato 19 progetti nel Lazio che rappresentano l'avanguardia culturale dello sport di inclusione della nostra regione". Così in una nota Roberto Tavani, delegato allo Sport del Presidente della Regione Lazio che questa mattina ha partecipato alle premiazioni del progetto "Il basket unisce". "Voglio ringraziare prima di tutto la Smit Roma Centro, il Presidente del IX municipio Titti Di Salvo, la responsabile dell'area sostegno del Liceo Plauto Daria Trimboli, la psicologa, psicoterapeuta e allenatrice della Smit Special Basket, Elena Russo e Stefano Persichelli, Presidente del Comitato Regionale Lazio della Federazione Italiana Pallacanestro, insieme a tutti quelli che hanno reso possibile questa splendida manifestazione". (segue) (Com)