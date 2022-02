Ucraina: da Usa 54 milioni di dollari per assistenza umanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno disposato uno stanziamento di 54 milioni di dollari per assistenza umanitaria per l’Ucraina. Lo ha annunciato il segretario di stato Usa Antony Blinken. Lo stanziamento include 26 milioni provenienti dal Dipartimento di stato e 28 milioni dall’Agenzia Usa per lo sviluppo internazionale. Gli aiuti includono fornitura di cibo, acqua potabile, riparo, assistenza sanitaria di emergenza. “Il nostro finanziamento aiuterà anche le organizzazioni umanitarie a mantenere i contatti tra i familiari che sono stati separati a causa del conflitto, con la speranza che in alcuni casi portino al ricongiungimento”, ha detto Blinken. (Nys)