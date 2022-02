Ucraina: Zelensky conferma colloqui con delegazione russa in Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha confermato che una delegazione di Kiev incontrerà una controparte russa in Bielorussia per tentare di trovare una soluzione diplomatica al conflitto in corso nel Paese. In una nota rilasciata dalla presidenza ucraina, Zelensky ha affermato che le due delegazioni si incontreranno "senza precondizioni" vicino al fiume Pripyat. Questo sviluppo potenzialmente positivo è giunto dopo una conversazione telefonica fra il leader bielorusso, Aleksandr Lukashenko, e lo stesso Zelensky. "Aleksandr Lukashenko si è assunto la responsabilità di garantire che tutti gli aerei, elicotteri e missili di stanza sul territorio bielorusso rimangano a terra durante la missione, i colloqui e il ritorno della delegazione ucraina", si legge nella nota. (Kiu)