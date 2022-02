Ucraina: Bernardo, accogliamo i bambini e diamo loro le cure necessarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è un'emergenza in atto che non può vederci immobili. Prima che da politico, da medico pediatra innanzitutto, lancio l'appello ad accogliere e a dare tutte le cure necessarie ai bambini e a chiunque stia in fuga dalle zone colpite da questa follia. Milano per tradizione e natura ha le braccia aperte. Ora più di prima pronti a essere nei fatti costruttori di pace. Noi ci siamo e mi attiverò presso i canali istituzionali perchè questo avvenga subito". Lo afferma in una nota Luca Bernardo, capogruppo della lista civica a Palazzo Marino, e pediatra a disposizione immediata a Milano per la creazione di corridoi umanitari destinati ai bambini in fuga dalla guerra in Ucraina. (Com)