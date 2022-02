Ucraina: Salvini, Putin ha approfittato di Occidente diviso e in fuga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader russo "Putin l'ho incontrato una volta nel 2014" ma sulla vicenda Ucraina "sicuramente ha approfittato di un Occidente diviso, impaurito e in fuga, come quella degli Stati Uniti dall'Afghanistan". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a "Mezz'ora in più" su Rai3. (Rin)