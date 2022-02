Ucraina: sindaco di Mariupol, respinta nuova offensiva russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate ucraine sono riuscite a respingere l’ennesimo attacco dei militari russi e dell’autoproclamata repubblica di Donetsk per prendere il controllo della città di Mariupol. Lo ha affermato il sindaco di Mariupol Vadym Boychenko, sul profilo Facebook del municipio, spiegando che sei militari russi sono stati catturati. Secondo Boychenko per respingere l’offensiva russa sono serviti sia due brigate d’assalto, sia un reggimento del Battaglione d’Azov. “Siamo riusciti a catturare sei prigionieri che ora stanno rispondendo ai nostri interrogatori", ha detto il sindaco. I militari ucraini “hanno tenuto la loro posizione e non hanno permesso al nemico di passare", ha detto Boychenko, secondo cui i civili stanno cercando di dare una mano all’esercito fornendo varie forme di assistenza. (Kiu)