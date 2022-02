Vaticano: Papa, urgente aprire corridoi umanitari per Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pensiero di Papa Francesco, al termine dell'Angelus, va in Ucraina. "In questi giorni siamo stati sconvolti da qualcosa di tragico, la guerra - ha detto il Pontefice -. Abbiamo pregato perché non venisse invocata questa strada e preghiamo e supplichiamo ancora". Il Santo Padre ha rinnovato l'invio a pregare ancora per la fine della guerra e a vivere "mercoledì 2 marzo delle ceneri come giornata di preghiera e digiuno per la pace in Ucraina, per essere vicini alle sofferenze del popolo e sentirsi fratelli”. “Imploriamo la fine della guerra", ha detto. Bergoglio ha rivolto un pensiero particolare "agli anziani che cercano rifugio, alle mamme in fuga con i loro bambini”. “Sono fratelli e sorelle per i quali è urgente aprire corridoi umanitari. Vanno accolti", ha affermato. Questo l'accorato appello del Pontefice, che ha aggiunto: "Chi fa la guerra dimentica l'umanità, non guarda alla vita concreta delle persone, mette davanti l'interesse di potere e si affida alla logica perversa e diabolica delle armi, lontana dalla volontà di Dio e lontana dalla gente comune, le vere vittime di ogni guerra". (Civ)