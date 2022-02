Vaticano: Papa, tacciano le armi, chi ama la pace ripudia la guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chi ama la pace ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà di altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali", lo ha detto Papa Francesco a margine dell'Angelus parlando di Ucraina ma lanciando anche un appello per quanti si trovano in situazioni di guerra. "Con il cuore straziato, non dimentichiamo le guerre in Yemen, Siria, Etiopia: tacciano le armi, Dio sta con gli operatori di pace, non con chi usa la violenza", ha concluso Bergoglio. (Civ)