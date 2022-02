Rpt-Roma: controlli movida, multate persone che ballavano in strada senza mascherina, chiusi due locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripetizione con titolo corretto - I carabinieri della compagnia Roma Trastevere, insieme ai colleghi del gruppo di Roma, hanno eseguito minuziose verifiche nello storico quartiere di Trastevere, nelle piazze e presso i locali pieni di giovani e turisti. Sanzionati, per 350 euro ognuno, i gestori di quattro attività commerciali, due bar e due pub, dove è stata riscontrata la somministrazione di bevande alcoliche da asporto oltre l’orario consentito e 14 persone per il consumo di bevande alcoliche da asporto oltre l’orario consentito. Identificate in totale 175 persone. I carabinieri della compagnia Roma Piazza Dante, con l’assistenza dei colleghi del gruppo di Roma, hanno eseguito controlli in zona San Lorenzo identificando 172 persone e eseguendo verifiche in diverse attività commerciali. Ad esito degli accertamenti hanno denunciato a piede libero un 18enne romano sorpreso in largo degli Osci angolo in via dei Volsci mentre, mediante l’utilizzo di una cassa acustica, disturbava il riposo delle persone diffondendo musica ad alto volume. L’impianto è stato sequestrato e il giovane denunciato per disturbo della quiete pubblica. (segue) (Rer)