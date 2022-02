Rpt-Roma: controlli movida, multate persone che ballavano in strada senza mascherina, chiusi due locali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Controlli anche a Tivoli dove i Carabinieri della locale Compagnia hanno eseguito verifiche presso le attività commerciali e il capolinea dei bus in arrivo dalla Capitale. Controllate in totale 100 persone, 10 delle quali sanzionate per il mancato utilizzo della prevista mascherina e 7 per il mancato possesso di idoneo green pass. Ad Albano Laziale, infine, i carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo hanno sanzionato due cittadini del Bangladesh, titolare e dipendente di un esercizio commerciale, sorpresi a lavorare senza la prevista certificazione verde. Sono stati sanzionati per 800 euro. (Rer)